Chelsea-Liverpool, finale di Carabao Cup: Tuchel boccia ancora Lukaku!

Il Chelsea alle 17.30 affronta il Liverpool nella finale della Carabao Cup. Tuchel conferma la scelta fatta in Champions League lasciando ancora una volta Lukaku in panchina

ANCORA UNA BOCCIATURA – Il Chelsea di Thomas Tuchel alle ore 17.30 affronterà il Liverpool di Jurgen Klopp, avversario dell’Inter negli ottavi di finale di Champions League, nella finale della Coppa di Lega inglese, la Carabao Cup. La partita, che andrà in scena al Wembley Stadium, vedrà ancora una volta Romelu Lukaku in panchina. Il tecnico dei Blues conferma dunque la decisione presta in Champions, nell’ottavo di finale di andata con il Lille, preferendo Kai Havertz al belga. Seconda bocciatura per Lukaku che è sempre di più un corpo estraneo a Londra e forse sogna un ritorno (quasi impossibile) all’Inter (vedi articolo).

CHELSEA (3-4-3): Mendy; Chalobah, T. Silva, Rüdiger; Azpilicueta, Kanté, Kovacic, Alonso; Mount, Havertz, Pulisic.

LIVERPOOL (4-3-3): Kelleher; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; T. Alcantara, Fabinho, Henderson; Salah, Mané, Diaz.