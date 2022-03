Chelsea, guai senza fine: conto bancario sospeso, nessuna attività possibile!

Chelsea nel caos e l’incubo continua. La società inglese, a causa dei problemi che coinvolgono il patron Abramovich, è sull’orlo di una crisi finanziaria senza precedenti. Come riportato da Sky Sport, l’ultima decisione presa in Inghilterra rischia di portare i Blues alla bancarotta

CHELSEA BLOCCATO – Le notizie che arrivano dall’Inghilterra sul Chelsea sono a dir poco drammatiche. Il conto bancario del club londinese è stato momentaneamente sospeso dalla banca Barclays, che è anche lo sponsor della Premier League e ciò sottolinea la gravità della situazione. Dopo aver congelato i beni del proprietario Roman Abramovich (vedi articolo), arriva un’altra mazzata difficile da gestire. In questo modo, infatti, il Chelsea ha le mani legati per qualsiasi attività, anche la più banale e quotidiana. Il problema adesso non è il mercato bloccato o, peggio, il rischio di perdere a parametro zero i propri calciatori, tra cui l’ex nerazzurro Romelu Lukaku (vedi articolo). Senza un intervento politico e soprattutto finanziario pro-Chelsea, ora i Blues di Londra rischiano seriamente di non riuscire a portare a termine l’attuale stagione sportiva. Seguiranno aggiornamenti a breve, senza dubbio.