Champions League: verrÃ  spostata la sede della finale? – Sky

Champions League: verrà spostata la sede della finale? – Sky

Condividi questo articolo

La finale di Champions League potrebbe non essere disputata più a Istanbul. La Uefa prenderà una decisione nel prossimo Comitato Esecutivo dove potrebbe essere spostata a Lisbona. Il punto di Alessandro Alciato per “Sky Sport”

CHAMPIONS TRASFORMATA? – Il prossimo 17 giugno il Comitato Esecutivo della Uefa potrebbe decidere di spostare la finale di Champions League, oltre a rivedere il formato: «Il 17 giugno il Comitato Esecutivo Uefa deciderà tutto sulle coppe. Verrà diramato il calendario ufficiale e il format, si va verso una final four e si deciderà la sede della finale. Sarebbe dovuta Istanbul, ma è difficile venga confermata per problemi organizzativi in Turchia. L’ipotesi è disputare la final four in Germania e la finalissima a Lisbona».