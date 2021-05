Champions League, trionfa il Chelsea! Manchester City battuto in finale

È del Chelsea la Champions League 2020-2021. Nella finale tutta inglese di Porto i londinesi battono 0-1 il Manchester City di Guardiola, con un gol di Havertz in chiusura del primo tempo.

TRIONFO BLUES – La Champions League 2020-2021 se la aggiudica il Chelsea. Finisce 0-1 la finale dell’Estadio do Dragao di Porto, nel derby inglese col Manchester City. Nel primo quarto d’ora lo sciagurato protagonista è Timo Werner, che al 10’ liscia una palla quasi solo da spingere in rete e cinque minuti dopo prova a controllare ma tira debolmente addosso a Ederson. Il Chelsea perde Thiago Silva per un infortunio, al 39’ entra Andreas Christensen mentre l’ex Milan esce disperato. Ma, tre minuti dopo, Mason Mount trova un filtrante fantastico per Kai Havertz, che prende il tempo centralmente alla difesa del Manchester City, salta Ederson uscito fino al limite dell’area e deposita in rete a porta vuota. È il gol che cambia l’inerzia di una partita comunque giocata meglio dal Chelsea nel primo tempo. Ripresa più spezzettata, tanto che ci sono sette minuti di recupero. Questo per i problemi fisici ad Antonio Rudiger e Kevin De Bruyne, col belga sostituito in lacrime. A una ventina di minuti dal termine Havertz dà la palla dello 0-2 al subentrato Christian Pulisic, ma il destro dell’americano è sul fondo. Nell’ultimo dei sette minuti di recupero Riyad Mahrez ci prova in acrobazia, ma la palla è alta. È l’ultimo tentativo del match, grande delusione per Pep Guardiola e il Manchester City che rimanda la gloria europea. Mentre il Chelsea, guidato da un magnifico N’Golo Kanté, vince la sua seconda Champions League dopo il 2012.