Champions League, riscatto Liverpool: 0-2 in casa del Lipsia

Dopo un periodo complicato il Liverpool si risolleva nell’andata degli ottavi di Champions League: 0-2 a Lipsia. Nell’altra partita di stasera capolavoro PSG: 1-4 a Barcellona (vedi articolo).



IL RILANCIO – Il Liverpool batte un colpo in Champions League. Vince 0-2 in casa del RB Lipsia, semifinalista della scorsa edizione. In apertura palo di Dani Olmo di testa, mentre rischia Peter Gulacsi con un’uscita sulla quale Andrew Robertson sfiora il gol da oltre trenta metri. Le reti arrivano nella ripresa, la prima con un piazzato di Mohamed Salah nell’uno contro uno col portiere (53’). E cinque minuti dopo un buco di Nordi Mukiele libera Sadio Mané che si presenta solo davanti a Gulacsi e lo batte. Liverpool vicino ai quarti.