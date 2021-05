Champions League, ci siamo. Stasera verrà assegnato il titolo più ambito a livello europeo. In campo Manchester City-Chelsea. Qualche sorpresa nelle formazioni ufficiali di Guardiola e Tuchel. Fuori entrambi gli ex Inter convocati

FORMAZIONI UFFICIALI – La Finale di UEFA Champions League, in programma stasera allo Stadio do Dragao di Porto, andrà in scena a partire dalle ore 21.00. In campo due inglesi. Il Manchester City del portoghese Pep Guardiola contro il Chelsea del tedesco Thomas Tuchel. Non ci saranno ex Inter in campo dal 1′: partiranno dalla panchina sia Joao Cancelo (Manchester City) sia Mateo Kovacic (Chelsea). Di seguito le formazioni ufficiali di Manchester City-Chelsea di stasera.

MANCHESTER CITY (4-3-3): 31 Ederson; 2 Walker, 3 Ruben Dias, 5 Stones, 11 Zinchenko; 8 Gundogan, 17 de Bruyne (C), 20 Bernardo Silva; 26 Mahrez, 7 Sterling, 47 Foden.

A disposizione: 13 Steffen, 33 Carson; 6 Aké, 9 Gabriel Jesus, 10 Aguero, 14 Laporte, 16 Rodri, 21 Ferran Torres, 22 Benjamin Mendy, 25 Fernandinho, 27 Cancelo, 50 Eric Garcia.

Allenatore: J. Guardiola

CHELSEA (3-4-3): 16 Edouard Mendy; 28 Azpilicueta (C), 6 Thiago Silva, 2 Rudiger; 24 James, 7 Kanté, 5 Jorginho, 21 Chilwell; 19 Mount, 11 Werner, 29 Havertz.

A disposizione: 1 Kepa, 13 Caballero; 3 Marcos Alonso, 4 Christensen, 10 Pulisic, 15 Zouma, 17 Kovacic, 18 Giroud, 20 Hudson-Odoi, 22 Ziyech, 23 Gilmour, 33 Emerson Palmieri.

Allenatore: T. Tuchel