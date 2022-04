Champions League, il Liverpool post Inter non si ferma. Manchester City ok

Andata dei quarti di finale di Champions League. Benfica-Liverpool 1-3 e Manchester City-Atletico Madrid 1-0. I Reds continuano implacabili dopo aver eliminato l’Inter agli ottavi di finale

COLPO ESTERNO − La prima giornata dei quarti di finale di Champions League conferma il dominio inglese. Sia Manchester City che Liverpool escono con una vittoria dalle rispettive gare d’andata. Allo stadio ‘Da Luz’ va in scena Benfica-Liverpool, un classico del calcio europeo. Otto Champions League/Coppa Campioni insieme (due per i portoghesi, sei per i Reds). La squadra di Klopp, dopo aver eliminato l’Inter, si conferma anche in Portogallo. Match indirizzato già nel primo tempo con il Liverpool che chiude sul doppio vantaggio grazie alle reti di Konaté e Mané. Nel secondo tempo, si sveglia il Benfica e soprattutto il talentuoso Darwin Nunez che accorcia le distanze dopo quattro minuti. Nel finale, però, i Reds ipotecano gara e qualificazione con Luis Diaz.

SBLOCCATA − Match combattutissimo all’Etihad tra Manchester City e Atletico Madrid. Primo tempo dominato territorialmente dalla squadra di Guardiola che però non riesce praticamente a tirare mai verso la porta difesa da Oblak. Nella ripresa, i cambi sbloccano la situazione. Uno soprattutto: quello di Phil Foden. Suo l’assist per il gol decisivo di Kevin De Bruyne. Citizens avanti nel risultato ma qualificazione ancora in bilico. Si deciderà tutto al Wanda Metropolitano.