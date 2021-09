Champions League, il Milan cade ad Anfield. PSG fermato dal Brugge!

Oltre a Inter-Real Madrid (vedi report), questa sera si sono giocate anche le restanti partite del mercoledì della Champions League. Sconfitta anche per il Milan in trasferta contro il Liverpool (3-2). Da segnalare inoltre il pareggio del PSG dei top player in Belgio, contro il Club Brugge.

LIVERPOOL-MILAN – Partita dalle grandi emozioni quella giocata ad Anfield, che ha visto il ritorno in Champions League del Milan dopo 7 anni. Un esordio che non parte nel migliore dei modi per gli uomini di Stefano Pioli, che prendono gol dopo soli 9 minuti su un tiro di Alexander-Arnold deviato da Fikayo Tomori. Il Liverpool domina e pochi minuti dopo ha la possibilità di raddoppiare su rigore, se non fosse che Mohamed Salah si fa parare il rigore da Maignan. Nonostante il dominio dei padroni di casa, nel finale di primo tempo nel giro di due minuti prima Ante Rebic, poi Brahim Diaz ribaltano incredibilmente il risultato. Nel secondo tempo, tuttavia, gli inglesi tornano con un altro piglio e trovano subito il 2-2 con Mohamed Salah. A decidere, con il 3-2 finale, è un bellissimo tiro al volo da fuori area di Jordan Henderson.

I risultati del mercoledì di Champions League

Atletico Madrid-Porto 0-0

Club Brugge-PSG 1-1 (Herrera (P) al 15′, Vanaken (C) al 27′)

Sporting CP-Ajax 1-5 (Haller (A) al 2′, 9′, 51′ e 63′, Paulinho (S) al 33′, Berghuis (A) al 39′)

Manchester City-Lipsia 6-3 (Aké (M) al 16′, aut. Mukiele (M) al 28′, Nkunku (L) al 42′, 51′ e 73′, Mahrez (M) al 45’+2, Grealish (M) al 56′, Cancelo (M) al 75′, Gabriel Jesus (M) all’89’)