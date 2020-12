Champions League, Amazon acquisisce i diritti dal 2021/2022: dettagli

Condividi questo articolo

UEFA Champions League logo trofeo

Amazon Prime Video conferma l’acquisizione dei diritti audiovisivi delle 16 migliori partite della Champions League dal 2021/22 al 2024

UFFICIALE – Amazon ha ufficializzato di aver acquisito i diritti audiovisivi per la trasmissione in Italia delle 16 migliori partite della Champions League del mercoledì sera a partire dalla stagione 2021/22 e fino al 2024. Ad essere trasmessa sarà sempre una squadra italiana nella fase a gironi e, in caso di qualificazione, fino alle semifinali. Le partite in questione saranno visibili su Amazon Prime Video. Il colosso statunitense ha reso noto anche di aver acquisito i diritti della Supercoppa Europea per tre stagioni a partire dal 2021/22.

NOTA – L’ufficialità è giunta attraverso una nota della società, tramite cui esprimono la propria soddisfazione. “Sappiamo che i tifosi italiani sono tra più passionali d’Europa e daremo il massimo per offrire una fantastica esperienza calcistica capace di portarli ancora più vicino all’azione“.