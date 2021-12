Ceferin sulla figuraccia sorteggi: «Errore UEFA: ci scusiamo. Tecnologia…»

Ceferin parla per la prima volta in pubblico del pasticcio relativo ai sorteggi degli ottavi di finale di Champions League. Il presidente della UEFA si scusa con tutti. Di seguito le sue dichiarazioni

SCUSE – Alexander Ceferin parla per la prima volta del pasticcio relativo ai sorteggi degli ottavi di Champions League (vedi articolo): «È la prima volta in cui ho occasione di parlare di quello che è successo. Non è stato un errore umano, è stato un errore della UEFA: ci scusiamo con tutti. Abbiamo saputo che qualcosa era andato storto e abbiamo sentito telefonicamente i fornitori del software, optando per la ripetizione del sorteggio. Abbiamo deciso di essere trasparenti e dirlo per imparare per il futuro. Non possiamo essere così dipendenti dalla tecnologia, anche se in un sorteggio UEFA è impensabile non utilizzarla. È ancora presto per parlare di conseguenze».