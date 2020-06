Castillejo, spavento a Milano: derubato da due ragazzi

Brutta avventura e spavento per Samu Castillejo, attaccante del Milan. Il giocatore, come ha riportato lui stesso tramite i suoi profili social, è stato infatti derubato a Milano da due ragazzi.

DISAVVENTURA – Attimi di panico oggi per Samu Castillejo, attaccante del Milan, che ha subito un furto a Milano da due ragazzi armati di pistola. A dichiararlo è stato lo stesso giocatore, con un messaggio pubblicato sulle sue Instagram stories: “Ma a Milano tutto a posto? Mi hanno derubato due ragazzi, puntandomi la pistola in faccia”. Insomma, la buona notizia è che non ci siano state conseguenze per la salute del giocatore, anche se certamente resta lo spavento per un episodio davvero spiacevole.