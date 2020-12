Caso Suarez, il giocatore Ã¨ stato ascoltato dai pm di Perugia

Caso Suarez, il giocatore è stato ascoltato dai pm di Perugia

Luis Suarez Barcellona

Luis Suarez, attaccante del Atletico Madrid, è stato ascoltato dai pm di Perugia come persona informata sui fatti sul presunto “esame farsa”

PERSONA INFORMATA SUI FATTI – Come riportato dal sito di “Rai Sport”, Luis Suarez è stato sentito, in videoconferenza, dai pm di Perugia come persona informata sui fatti sul presunto “esame farsa” per la conoscenza della lingua italiana all’Università per Stranieri di Perugia. L’attaccante dell’Atletico Madrid è stato ascoltato nell’ambito di una rogatoria internazionale, avviata dalla procura guidata da Raffaele Cantone. Massimo riserbo sulla deposizione del giocatore, ritenuta però interessante per gli inquirenti. Suarez è stato assistito nella deposizione dal suo manager e avvocato, pur non essendo necessaria per la sua veste di testimone.

Fonte: RaiSport.rai.it