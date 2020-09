Caso Suarez, anche la procura FIGC apre un’inchiesta – ANSA

Luis Suarez Barcellona

Secondo quanto riporta l’ANSA dopo i passi della giustizia ordinaria anche la procura della FIGC ha deciso di indagare sul caso Luis Suarez.

ARRIVA LA GIUSTIZIA SPORTIVA – La procura della Federcalcio si muove per il caso Suarez. Dopo l’accusa di truffa per l’università di Perugia il capo della procura della FIGC, Guseppe Chinè, ha deciso di attivarsi e indagare anche per la giustizia sportiva. Sono stati richiesti gli atti dell’indagine alla magistratura ordinaria.