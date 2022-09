Caso Pogba, il fratello Mathias preso in custodia dalla Polizia: la vicenda

Il caso Pogba è giunto ad una svolta: il fratello Mathias è stato infatti preso in custodia dalla polizia francese in seguito all’inchiesta giudiziaria aperta ufficialmente il 2 settembre per diversi casi di imputazione. Di seguito quanto rivelato da Le Monde

SVOLTA – Il caso strettamente collegato a Paul Pogba è giunto ad una svolta. Secondo quanto rivelato da Le Monde, infatti, il fratello Mathias è stato preso in custodia dalla polizia francese insieme ad altre tre persone dopo essersi presentato spontaneamente agli inquirenti mercoledì 14 settembre. La procura di Parigi il 2 settembre ha aperto ufficialmente un’inchiesta per diversi capi d’imputazione, tra i quali estorsione e sequestro di persona da parte di una banda armata.

VICENDA – I fatti sono quelli emersi già qualche tempo fa: secondo Pogba il fratello Mathias e alcuni amici d’infanzia avrebbero fatto pressioni su di lui affinché li sostenesse economicamente arrivando a chiedere 13 milioni di euro, ovvero uno per ogni anno di carriera. Pogba sostiene inoltre di essere stato portato in un appartamento e minacciato da uomini armati e incappucciati che come arma di ricatto avrebbero utilizzato anche presunte rivelazioni sul suo rapporto con Kylian Mbappé. Il centrocampista bianconero aveva già denunciato tutto a luglio alla Procura di Torino.