Caso plusvalenze, Juventus ottiene il via libera dal TAR alla ‘carta segreta’

Il TAR del Lazio – secondo quanto riportato da Sky Sport – ha dato la possibilità alla Juventus ad accedere ad alcuni documenti segreti che potrebbero essere decisivi sul fronte plusvalenze e punti di penalizzazione.

OK DAL TAR – Il Collegio di Garanzia del CONI presto deciderà sulla legittimità della sentenza della Corte d’appello Federale che ha inflitto alla Juventus 15 punti di penalizzazione in Serie A. Il TAR del Lazio, però, ha disposto l’accesso di un documento “segreto” che potrebbe rivelarsi decisivo, non tanto per il suo contenuto quanto per la data nel quale è stato redatto. Tale documento, chiamato “nota 10940”, è datato 14 aprile 2021. Quel giorno la Covisoc chiedeva appunto alla Procura Federale alcune interpretazioni legate al caso plusvalenze. Questo potrebbe rivelarsi decisivo in vista della decisione da parte del Collegio di Garanzia del CONI in quanto secondo la difesa, il 21 aprile 2021 andrebbe indicata come data di instaurazione del procedimento e quindi, secondo i tempi previsti dall’iter processuale (30 giorni per iscrizione della notizia in apposito registro e 60 giorni per la durata delle indagini) sarebbero inutilizzabili.

Fonte: Sky Sport

