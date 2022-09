Casadei, primo squillo con il Chelsea! Ex Inter protagonista con l’U21

Dopo l’esordio da dimenticare arriva il riscatto di Casadei con la maglia del Chelsea. L’ex centrocampista dell’Inter ha siglato il suo primo gol con la nuova maglia, guidando la formazione Under 21 dei Blues al successo

RISCATTO – Esordio da ricordare per Cesare Casadei con la maglia del Chelsea U21. Il centrocampista ex Inter, infatti, al suo esordio in Premier League 2 ha trovato il suo primo gol con la nuova maglia: un preciso destro scagliato dall’interno dell’area di rigore e che è valso il 2-0 finale in favore dei “Blues”. Già alle spalle, quindi, il brutto esordio in EFL con i “blues” dove il centrocampista aveva rimediato un cartellino rosso.