Caos Gomez-Atalanta, Percassi cerca la mediazione: big alla finestra – Sky

Condividi questo articolo

Alejandro Gomez Atalanta

L’Atalanta è scossa dal caso Gomez. I rapporti tra il club, l’attaccante argentino e il tecnico Gasperini sembrano ormai del tutto compromessi. Il presidente Percassi cerca la mediazione, ma le big sono alla finestra per il prossimo mercato di gennaio

Nonostante l’ennesima impresa in Champions League, intorno all’Atalanta in questi giorni sembra non si parli altro del “caso” Gomez. L’attaccante argentino ormai è alla rottura totale col club e col tecnico Gasperini e una cessione a gennaio sembra ormai inevitabile. Secondo “Sky Sport” il presidente Percassi cercherà una mediazione per ricucire uno strappo che ormai sembra però irreparabile. Le big del campionato, tra le quali l’Inter, restano quindi alla finestra per approfittare di una eventuale cessione nel prossimo mercato di gennaio.