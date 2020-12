Candreva fa arrabbiare Ranieri: l’ex Inter non convocato per motivi extra campo

Condividi questo articolo

Antonio Candreva Sampdoria

Candreva riesce a rendersi protagonista fuori dal campo a tal punto da far intervenire Ranieri. Come riportato da “Sport Mediaset”, l’ex centrocampista dell’Inter non prenderà parte alla trasferta veronese della Sampdoria per motivi disciplinari

CASO CANDREVA – Il tecnico Claudio Ranieri, dopo averci parlato alla vigilia di Hellas Verona-Sampdoria, ha deciso di non convocare Antonio Candreva per punizione. Infatti, la causa non è legata a problemi fisici del numero 87 blucerchiato bensì di spogliatoio. C’entra la gestione del gruppo. La scelta di Ranieri è stata condivisa e avallata dal Presidente e dall’Area Tecnica della Sampdoria. Voluto fortemente a Genova, Ranieri probabilmente si aspettava di più da Candreva. Soprattutto dal punto di vista caratteriale. A quanto pare, la non convocazione dell’ex giocatore dell’Inter è causata dal suo mancato coinvolgimento alla causa blucerchiata. Per il momento si può parlare di Candreva “fuori rosa”, ma la decisione di Ranieri quasi sicuramente verrà modificata non appena l’ex interista mostra di aver capito l’errore e dà il giusto feedback all’ambiente blucechiato.