Candreva eurogol, non basta alla Sampdoria: vince lo Spezia di Agoumé

Condividi questo articolo

Antonio Candreva Sampdoria

Il derby ligure che chiude la giornata di Serie A va allo Spezia. La Sampdoria, dopo aver battuto l’Inter, si arrende con lo stesso risultato: 2-1 al Picco, non basta un gran gol di Candreva. Ancora in campo Agoumé.

CONTINUITÀ SOLO PER UNA – Lo Spezia ottiene la seconda vittoria consecutiva e prosegue la sua corsa salvezza. 2-1 sulla Sampdoria, che si ferma subito dopo la partita contro l’Inter. Cominciano meglio i padroni di casa e colpiscono al 20’: spiovente per Julian Chabot, sponda per l’altro difensore centrale Claudio Terzi e colpo di testa che sbatte sulla traversa ed entra. Regge però solo quattro minuti l’1-0, la Sampdoria colpisce in contropiede con una prodezza di Antonio Candreva: il numero 87, già a segno mercoledì, calcia al volo su cross di Jakub Jankto e piega le mani a Ivan Provedel. Per Candreva si tratta del terzo gol in questa Serie A, l’altro al Torino. Lo Spezia si riporta avanti al 61’, con un rigore dubbio: cross di Luca Vignali, contrasto fra Morten Thorsby e Tommaso Pobega e l’arbitro non ha esitazioni. Dal dischetto M’Bala Nzola è freddissimo, Emil Audero intuisce ma non para come fatto con Alexis Sanchez. Solo al 79’ Claudio Ranieri manda in campo Fabio Quagliarella, a sorpresa ancora in panchina dopo che con l’Inter non aveva giocato. Per Lucien Agoumé, invece, seconda partita consecutiva da titolare dopo la buona prova di Napoli. Nel recupero ci prova la Sampdoria, con Maya Yoshida che sfiora il 2-2 di testa a seguito di una punizione. Lo Spezia sale così a diciassette punti, +5 sulla terzultima, e vince per la prima volta nel suo stadio: Sampdoria che resta a quota venti.