Candreva ancora in gol: Salernitana KO! Colpo del Venezia a Bologna

Candreva è il protagonista assoluto dell’avvio stagionale della Sampdoria in Serie A. Un altro gol per l’ex Inter e altri tre punti per la squadra blucerchiata. Con la Salernitana crolla il Bologna, battuto a sua volta in casa dal Venezia

0 BOLOGNA – VENEZIA 1 – Il gol di David Okereke al 61′ basta al Venezia per sbancare Bologna con uno 0-1 da tre punti. Il Venezia di Paolo Zanetti tocca quota 15 punti come il Sassuolo, piazzandosi al dodicesimo posto. Il Bologna di Sinisa Mihajlovic, nonostante il brutto KO, resta in nona posizione con 18 punti.

0 SALERNITANA – SAMPDORIA 2 – A Salerno l’autogol di Francesco Di Tacchio al 40′, bissato immediatamente dal gol di Antonio Candreva al 43′, mette KO i padroni di casa. Lo 0-2 della Sampdoria, che al 61′ vede annullarsi dal VAR il tris firmato Francesco Caputo in fuorigioco, fa sprofondare la Salernitana di Stefano Colantuono in classifica. Confermato l’ultimo posto con il Cagliari a quota 7 punti, mentre la Sampdoria di Roberto D’Aversa sale al sedicesimo con 12, uscendo dalla zona retrocessione. Per l’ex Inter Candreva sono già 5 gol in Serie A in questa stagione. Alle ore 18:00 in campo Inter-Napoli (vedi formazioni ufficiali).