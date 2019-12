Cancelo verso l’addio al Manchester City. Torna a un suo ex club? – Bild

L’avventura dell’ex terzino destro dell’Inter, Joao Cancelo, al Manchester City potrebbe già concludersi a gennaio

EX INTER – Secondo quanto riportato dalla Bild, Joao Cancelo potrebbe dire addio al Manchester City dopo appena sei mesi. Sulle tracce del laterale portoghese, arrivato in Premier League in estate dalla Juventus, si sarebbero fatte avanti due squadre. Una sarebbe il Bayern Monaco, alla ricerca di un giocatore di simili caratteristiche, e l’altra il Valencia, suo ex club, da cui l’Inter lo ha prelevato. La cessione in prestito dell’esterno sarebbe tutt’altro che improbabile. Finora infatti alla corte di Pep Guardiola ha raccolto solo 15 presenze, di cui solo 6 nel campionato inglese. Un epilogo che sarebbe incredibile, dato che i Citizens l’avevano acquisto pochi mesi fa dalla società bianconera per ben 65 milioni di euro.