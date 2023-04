Calvo: «Vicende particolari per i dirigenti. Aspettiamo solo il 19»

Il responsabile dell’area sport della Juventus Francesco Calvo ha commentato su Sky Sport il match contro lo Sporting Lisbona e le vicende extra-calcistiche che riguardano i bianconeri.

FUORI DAL CAMPO – Francesco Calvo non ha preoccupazioni per i giocatori e parla del momento della Juventus fuori dal campo: «Sono vicende particolari per noi dirigenti, i giocatori sono concentrati sul campo e il peso ricade su noi. Non abbiamo sensazioni, aspettiamo il 19 aprile che attendiamo da mesi e capiremo i nostri obiettivi della stagione oltre a Coppa Italia e Europa League. La nuova stagione la stiamo programmando, siamo una società solida ed è meno difficile lavorare. Essere ad aprile ancora in corsa per vincere trofei è importante».