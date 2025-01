Calabria: «Il litigio con Conceicao? Un malinteso, chiedo scusa»

Davide Calabria ha voluto spiegare l’episodio che lo ha visto spiacevole protagonista con Sergio Conceicao. Il terzino ha detto la sua su Dazn.

EPISODIO SPIACEVOLE – Davide Calabria ha avuto un battibecco pesante con il suo allenatore Sergio Conceicao. I due sono quasi venuti alle mani alla fine dei 90 minuti di gioco a San Siro. I compagni hanno diviso i protagonisti, che poi a quanto pare hanno parlato negli spogliatoi. Lo ha spiegato lo stesso Calabria nel post-partita di Milan-Parma: «Il litigio con Conceicao? È stato solo un malinteso, ci siamo chiariti. Non ci eravamo capiti, abbiamo sistemato le cose dentro gli spogliatoi. Penso sia una cosa normale da vedere in un campo di calcio, rivedo adesso le immagini e chiedo scusa. Capisco non sia bello vedere un episodio del genere. Calabria, come stai in questo momento? Sono sincero, non è un’annata positiva. Ci sono anche problematiche personali di cui non voglio parlare. Voglio finire bene la stagione per il Milan perché è la cosa a cui tengo di più anche più di me stesso. Quello che conta è solo fare bene per il Milan». Difficile che Calabria giochi il derby con l’Inter: dovrebbe essere a disposizione Kyle Walker, mentre Emerson Royal è infortunato.