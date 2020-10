Cairo: “Genoa-Torino? Serve una decisione equa per tutto il campionato”

Condividi questo articolo

Urbano Cairo

Urbano Cairo, presidente del Torino, è intervenuto ai microfoni di “Sky Sport” in merito al possibile rinvio di Genoa-Torino in seguito al focolaio covid scoppiato nel club ligure

SERVE UNA REGOLA – Cairo spinge perché si adotti una regola certa per tutti questi casi: «Io non ho interessi a giocare o non giocare, dico che andava fatto prima. La UEFA ha stabilito delle regole, come la Liga, noi siamo in ritardo. Oggi dobbiamo decidere sull’urgenza di una notizia negativa, e mi spiace per il Genoa. ma dobbiamo decidere in un modo che sia quello in cui ci comporteremo in tutto il campionato. Io non ho voluto intervenire, non ho interesse a giocare, sono sportivo e le cose devono essere fatte in maniera equa. Serve una norma che vale per tutti, quello che si decide oggi per Genoa-Torino deve valere fino alla fine. Che decidano al meglio Lega Serie A o FIGC, prendano una decisione e sia quella per tutto il campionato».