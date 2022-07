Caicedo senza squadra dopo l’Inter: il Genoa vince la causa contrattuale

Dopo l’impalpabile esperienza semestrale all’Inter, Felipe Caicedo dovrà trovare una nuova squadra. Il giocatore sarebbe dovuto tornare al Genoa (da cui era in prestito), ma i rossoblu hanno vinto la causa legata al rinnovo del contratto del giocatore fino al 2024.

SVINCOLATO – Niente Genoa nel futuro di Felipe Caicedo. L’attaccante, dopo il prestito all’Inter, sarebbe dovuto tornare in rossoblu. Ma il contratto che secondo il giocatore sarebbe dovuto essere rinnovato fino al 2024 è ufficialmente scaduto. Proprio l’ecuadoriano aveva fatto ricorso, respinto però dal Collegio Arbitrale. Causa vinta dunque dalla società ligure, ufficialmente non più proprietaria del cartellino del giocatore.

COMUNICATO – Questo il comunicato legato alla questione: “Il Collegio Arbitrale ha respinto il ricorso, promosso dal calciatore Felipe Caicedo contro il Genoa CFC, volto a prolungare il vincolo con la società rossoblù dal 30/06/2022 al 30/06/2024. Il Genoa ha dimostrato come il calciatore non avesse correttamente esercitato il diritto di opzione e, conseguentemente, che il contratto non si fosse rinnovato per il biennio 2022/2024″.