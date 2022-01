Cagliari, vittoria in rimonta: Deiola e Pavoletti piegano la Sampdoria

Mentre Bologna-Inter non si è giocata (vedi articolo), l’altra sfida di Serie A in programma alle 12.30 si è svolta regolarmente. E ha visto il Cagliari di Walter Mazzarri conquistare la vittoria contro la Sampdoria grazie alle reti di Deiola e Pavoletti.

RIMONTA – Tre punti importantissimi per il Cagliari di Walter Mazzarri che torna a vincere e inizia la scalata verso la salvezza. Nonostante la vittoria, le cose non si sono messe bene fin dall’inizio per i rossoblu, con la rete di Manolo Gabbiadini a portare in vantaggio la Sampdoria al 18esimo minuto. Nella ripresa, però, i sardi trovano la reazione necessaria a rimontare. Prima con la rete di Deiola, che pareggia i conti al 55′. Poi con la rete decisiva di Leonardo Pavoletti al 71′, un gol da distanza ravvicinata che piega i blucerchiati e porta il Cagliari al 18esimo posto con 13 punti in classifica.