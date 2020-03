Cagliari, un grande ex Inter scelto per sostituire Maran: attesa l’ufficialitÃ 

Cagliari, un grande ex Inter scelto per sostituire...

Cagliari, un grande ex Inter scelto per sostituire Maran: attesa l’ufficialità

Il Cagliari dopo l’ennesimo K.O in campionato (3-4 contro la Roma) è pronto a esonerare il tecnico Rolando Maran (come riportato ieri). Secondo quanto riportato da “Sky Sport” un grande ex giocatore dell’Inter è pronto a subentrare in panchina.

EX INTER AL CAGLIARI – Il Cagliari è pronto a esonerare Rolando Maran dopo l’ottavo risultato negativo nelle ultime dodici partite disputate. Il tecnico, che aveva iniziato molto bene la stagione, evidentemente non è riuscito più a riprendere in mano la situazione. Secondo quanto riportato da Sky, il Cagliari avrebbe scelto Walter Zenga come suo sostituto, che avrà come vice Max Canzi, allenatore della Primavera. L’ex portiere dell’Inter invece torna ad allenare dopo l’ultima esperienza con il Venezia. Attesa in giornata l’ufficialità.