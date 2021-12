Cagliari strapazzato dall’Udinese in casa. Mazzarri, è l’ora dell’addio?

Cagliari e Udinese si sono affrontate all’Unipol Domus per la diciottesima giornata di Serie A. Il match è terminato con la rovinosa sconfitta degli uomini di Mazzarri per 0-4.

BATOSTA – Dopo la sconfitta contro l’Inter e il passaggio del turno in Coppa Italia contro il Cittadella (vedi dichiarazioni), il Cagliari ospita l’Udinese nel diciottesimo turno di Serie A. Sono i friulani a passare subito in vantaggio con Jean-Victor Makengo che sfrutta una sanguinosa palla persa dalla difesa in uscita e infila Alessio Cragno di sinistro al 4′. Al 45′ Gerard Deulofeu porta le squadre all’intervallo sullo 0-2 con una punizione che scavalca la barriera e lascia impietrito il portiere. Nahuel Molina triplica al 50′ con un destro violento da fuori area. Piove sul bagnato per i padroni di casa, che restano in dieci uomini al 66′ per l’espulsione di Răzvan Marin. Deulofeu firma la doppietta e la quarta rete dei suoi al 69′ con un destro a giro che termina sotto la traversa. Con questa debacle per 0-4, il Cagliari rimane fermo a dieci punti al penultimo posto con la panchina di Walter Mazzarri che inizia a essere rovente. L’udinese di Gabriele Cioffi sale a venti punti.