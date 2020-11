Cagliari-Sampdoria, Di Francesco torna alla vittoria: blucerchiati in 10

Di Francesco Cagliari

Cagliari-Sampdoria, sfida valida per la settima giornata di Serie A, si è appena conclusa. La squadra di Eusebio Di Francesco porta a casa tre punti preziosi. Di seguito report e risultato della sfida

STOP SAMP – Cagliari-Sampdoria, sfida con fischio d’inizio alle ore 15.00, si è appena conclusa. Dopo un primo tempo terminato a reti inviolate e con la Sampdoria in dieci uomini dal 40′ per l’espulsione di Augello, nel secondo tempo i rossoblù si accendono e trovano il vantaggio al 48′ con Joao Pedro dagli undici metri. Al 68′ arriva anche il raddoppio dei sardi con Nandez servito da Simeone. La sfida termina sul risultato di 2-0 per il Cagliari, che aggancia in classifica proprio la squadra di Claudio Ranieri e la Lazio, che però deve giocare domani con la Juventus.