Cagliari nel baratro: perde anche col Verona, Serie A a rischio

La settima sconfitta nelle ultime otto giornate di Serie A del Cagliari rischia di essere quella dell’ingresso in zona retrocessione. All’Unipol Domus il Verona, prossimo avversario del Milan e senza obiettivi, vince 1-2.

NUOVO CROLLO – Altro che rilancio, il Cagliari perde ancora. I rossoblù si fanno battere 1-2 dal Verona e non sfruttano il fatto che alle 18 ci sia il derby di Genova. La squadra di Walter Mazzarri banda paurosamente in avvio, con Alessio Cragno subito costretto a un grande intervento su Martin Hongla. All’8’ però un errore del solito dannoso Dalbert Henrique fa andare via sulla destra l’ex Giovanni Simeone, assist al centro dove Antonin Barak controlla e mette dentro. Anche sfortunato il Cagliari, che prende due traverse: la prima di Giorgio Altare di testa con mischia in area senza che nessuno intervenga, la seconda con un gran destro di Keita Baldé Diao che stavolta Lorenzo Montipò non era riuscito a toccare. Paga al 44’, con lancio a pescare Gianluca Caprari in posizione regolare, rientro sul destro e conclusione sul palo lontano per il raddoppio. Mazzarri fa due cambi all’intervallo e due dopo cinque minuti della ripresa, provando a dare la scossa. Ci riesce al 57’: punizione conquistata dal limite per fallo di Hongla e gran battuta all’incrocio di Joao Pedro che accorcia. È però un fuoco di paglia, perché non ci sono altre occasioni per trovare il pareggio. Nemmeno i sei minuti di recupero cambiano l’inerzia, vince il Verona e per il Cagliari adesso sono guai grossi.