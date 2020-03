Cagliari, Maran a rischio: al suo posto si pensa ad un ex Inter – GDM

Il Cagliari è in un momento non facile. Si trova all’undicesimo posto in classifica e non vince da ben 11 turni di campionato. Una tabella di marcia non positiva che ha messo Rolando Maran in una posizione rischiosa. Secondo quanto riferito da “Gianlucadimarzio.com” la società sarda, infatti, nelle ultime ore sta pensando ad un esonero. Al posto dell’attuale tecnico dei rossoblu potrebbe arrivare un ex Inter.

ESONERO – La sconfitta contro la Roma nell’ultimo turno di campionato alla Sardegna Arena, potrebbe essere fatale per Rolando Maran. La squadra rossoblu sta attraversando un momento difficile: non vince, infatti, da 11 turni di campionato. Ecco perché la società starebbe pensando ad un cambio alla guida tecnica della squadra. Il candidato principale sarebbe Andrea Stramaccioni, ex allenatore dell’Inter. L’alternativa sarebbe Max Canzi, allenatore della primavera del Cagliari.

Fonte: Gianlucadimarzio.com