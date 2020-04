Bundesliga pronta a ripartire il 9 maggio: nuovi positivi? Niente stop! – CdS

La Bundesliga, massimo campionato tedesco, è pronta a ripartire dopo l’emergenza Coronavirus (Covid-19). Non c’è ancora una data precisa, ma come riportato dal “Corriere dello Sport”, quel che stupisce è la scelta di continuare anche in caso di nuovi positivi.

RIPRESA – La Germania, o per meglio dire la Bundesliga, è pronta a tornare in campo. Christian Seifert, presidente della Lega calcio (DFL), di recente si è detto pronto a ripartire, anche già dal 9 maggio. La volontà è quella di concludere il campionato, interrotto lo scorso 8 marzo, e quel che stupisce maggiormente è comunque la volontà di continuare anche se si dovesse presentare un nuovo positivo al Coronavirus (Covid-19), mentre la previsione sui tamponi parla di un numero di circa 20mila da qui a fine stagione. Lunedì intanto riprenderanno gli allenamenti di squadra.