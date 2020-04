Bundesliga, obiettivo 9 maggio: “Ripresa o fallimento per alcuni club”

L’UEFA oggi è stata chiara indicando le proprie linee guida e mentre in Italia si attende l’ok del Governo per la ripresa degli allenamenti dal 4 maggio, in Germania puntano al ritorno alle partite il 9 maggio

RIPRESA – I club della Bundesliga si stanno già allenando e aspettano la decisione del Governo che dovrebbe arrivare il 30 aprile. Di questo ha parlato Christian Seifert, amministratore delegato della Lega tedesca. Queste le sue dichiarazioni: «Non possiamo dire quando giocheremo, saremmo arroganti e non è il nostro compito. Noi dobbiamo dimostrare come ci faremo trovare pronti quando ci sarà dato il segnale di poter giocare. Rispetteremo qualsiasi decisione. La stagione dovrebbe terminare il 30 giugno, ma se si dovrà andare oltre parleremo con tutti i nostri partner e troveremo una soluzione. Far riprendere la stagione è la sola possibilità di sopravvivenza per molti club».