Bundesliga, decisione Federcalcio: premi per i diritti tv in anticipo ai club

Nella giornata di oggi la Federcalcio tedesca ha preso una decisione importante per sostenere i club di Bundesliga e Zweite Bundesliga. Riportata da “TuttomercatoWeb”, si tratta di una scelta riguardante i diritti televisivi e la situazione economica, che vede molti club teutonici in difficoltà.

SOSTEGNO – In Italia e non solo, squadre, tifosi e addetti ai lavori si interrogano in merito ai diritti televisivi. Il rapporto tra Lega Serie A e Sky è al momento congelato, in seguito alla richiesta di sconto del broadcaster (vedi articolo). In Germania, invece, la situazione sta seguendo binari diversi. Christian Seifert, presidente della DFL (Federcalcio tedesca), ha infatti annunciato la decisione della massima istituzione calcistica in merito ai diritti televisivi. I 36 club di Bundesliga e Zeite Bundesliga (serie cadetta tedesca) vedranno pagati in anticipo i premi per i diritti tv. Al tempo stesso, i club di terza divisione e quelli di calcio femminile riceveranno 7,5 milioni di euro come forma di sostegno. Una cifra che la DFL preleverà da un fondo di solidarietà istituito per attutire l’impatto della crisi economica legata all’emergenza da Coronavirus in corso.