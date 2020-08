Brescia-Sampdoria 1-1, Torregrossa risponde a Leris (prima in Serie A)

Brescia-Sampdoria in pareggio con il punteggio di 1-1 grazie alle reti di Mehdi Léris per i blucerchiati (primo centro in Serie A) ed Ernesto Torregrossa, attaccante del Brescia. Con questo pareggio le due squadre terminano rispettivamente al diciannovesimo e quattordicesimo posto, con la retrocessione – già confermata – del Brescia in Serie B.

IL REPORT – Brescia-Sampdoria termina in pareggio con le reti di Mehdi Leris ed Ernesto Torregrossa. Al 40′ del primo tempo il centrocampista francese riceve palla da Augello e calcia di potenza – e dalla distanza – con il destro trovando il primo centro in Serie A. Al 27′ però occasione sprecata dal dischetto dalla Sampdoria con Fabio Quagliarella. Poco dopo il rientro in campo, nel secondo tempo, il Brescia trova il gol del pareggio grazie all’attaccante Ernesto Torregrossa su rigore.