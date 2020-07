Brescia-Roma si decide nel secondo tempo: Fazio-Kalinic, poi tris Zaniolo

Brescia-Roma è appena terminata con il punteggio di 0-3 in favore dei giallorossi. Dopo un primo tempo piuttosto equilibrato, il match si decide nella ripresa con Fazio, Kalinic e Zaniolo. Riviviamo le fasi salienti dell’incontro, utile per consolidare il posto in Europa per la squadra di Fonseca

VITTORIA IN TRASFERTA – Brescia-Roma non alimenta le speranze di salvezza dei padroni di casa. La squadra di Fonseca, infatti, vince con il punteggio di 0-3. Dopo una prima frazione di gioco equilibrata, nel secondo tempo emerge la maggiore qualità e esperienza degli ospiti. Fazio apre le marcature, poi ci pensa Kalinic, su evidente errore della difesa avversaria, a chiudere l’incontro. Zaniolo alimenta il passivo al 74esimo. Con questo risultato la Roma consolida il posto valido per l’Europa: ora è a -11 dall’Inter.