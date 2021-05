Branca, ex dirigente dell’Inter, secondo quanto riportato dal “Corriere dello Sport” oggi in edicola, sarà un nuovo procuratore sportivo.

NUOVO RUOLO – Come riportato dal “Corriere dello Sport” oggi in edicola, Marco Branca, ex dirigente dell’Inter, ricomincia dalla “Firs1”, l’agenzia di procuratori di Marco Busiello che cura, tra gli altri, gli interessi di Dani Olmo e Nacho. Nuovo ruolo di consulente per Marco Branca, con l’obiettivo di individuare talenti da gestire.

Fonte: Corriere dello Sport

