Braga-Lazio, sconfitta indolore per Baroni. Primo posto finale!

La Lazio perde per 1-0 contro il Braga in Portogallo ma vive una serata quasi storica per il club. I biancocelesti chiudono il campionato di Europa League al primo posto.

PRIMI! – In Portogallo la Lazio cade in piedi contro il Braga perdendo con il risultato di 1-0. In piedi perché i biancocelesti tengono comunque un piazzamento storico in Europa League: sono primi nella classifica finale della fase campionato attuale. 19 punti in 8 partite sono bastati per finire sopra Athletic Bilbao, Manchester United e Tottenham finiti appena sotto. Nella trasferta odierna la squadra di Marco Baroni è andata subito sotto. Al minuto 6 Ricardo Horta ha segnato l’unica rete della serata, tra l’altro la prima delle 18 partite in programma di Europa League. Baroni ha approfittato del risultato acquisito per fare un po’ di turnover: spazio alle seconde linee come Luca Pellegrini, Fisayo Dele-Bashiru, Pedro, Tijjani Noslin e Loum Tchaouna. Lunedì sera la Lazio sarà ospite del Cagliari in campionato e non sarà affatto semplice passare in Sardegna. Intanto, nonostante il primo posto, in Europa i biancocelesti rischiano una beffa agli ottavi di finale. La Roma potrebbe essere l’avversaria al prossimo turno della compagine del presidente Claudio Lotito. Tutto dipende dal percorso dei giallorossi ai playoff.