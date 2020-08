Botta torna in Italia? L’ex Inter vicino a firmare… in Serie C!

Botta ha avuto un veloce passaggio all’Inter nel 2014. Acquistato a parametro zero, si procurò purtroppo un grave infortunio al ginocchio in una delle ultime partite col suo ex club (Tigre) e la sua permanenza in nerazzurro fu compromessa da questo. Ora, secondo Gianluca Di Marzio, è pronto a ripartire dalla Serie C.

RITORNO IN ITALIA – Rubén Botta ha giocato in Serie A con le maglie di Inter e Chievo, passando dal Livorno nel 2013 per recuperare da un grave infortunio al ginocchio. Il centrocampista offensivo argentino, classe ’90, ha iniziato il 2020 al Defensa y Justicia, dopo tre anni al San Lorenzo sempre in patria. Potrebbe però a breve fare rientro in Italia, per ripartire dalla Serie C. Lo vuole la Sambenedettese, che ha appena ufficializzato l’ingaggio del suo connazionale Maxi Lopez. Come riporta il sito del giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio, per Botta ci sono contatti in corso fra le parti. Non è un’operazione semplice, ma la società di San Benedetto del Tronto sta facendo il possibile per arrivare un accordo. La Sambenedettese, in vista della nuova stagione di Serie C, sarà allenata dall’ex difensore uruguayano Paolo Montero (confermato) e ha come nuovo consulente dell’area tecnica un altro connazionale di Botta, l’ex Lecce Pedro Pablo Pasculli.