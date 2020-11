Borussia Monchengladbach, un super gol di Lazaro non basta: sconfitta

Condividi questo articolo

Valentino Lazaro Borussia Monchengladbach

Dopo la goleada in Champions League battuta d’arresto per il Borussia Mönchengladbach in campionato. Gli avversari dell’Inter in Champions League hanno infatti perso per 4 a 3 contro il Bayer Leverkusen. In gol l’ex nerazzurro Lazaro.

REPORT – Il Borussia Mönchengladbach parte subito forte con un calcio di rigore trasformato da Stindl al 18′. Immediata la risposta dei padroni di casa con Alario al 27′. Stindl ci mette però solo 3 minuti a riportare gli ospiti in vantaggio. Sul finire del primo tempo è ancora Alario a siglare la sua doppietta e il 2 a 2. Nella ripresa continuano i colpi di scena con il Bayer Leverkusen che si porta sul 4 a 2 grazie ai gol di Bailey al 68′ e Baumgartlinger all’82’. Quando la sfida sembrava chiusa arriva però l’eurogol con di Valentino Lazaro a riaprire il match. L’esterno – in prestito dall’Inter – segna infatti facendo lo scorpione. Il suo gol e l’assalto finale non bastano però ad evitare la sconfitta.