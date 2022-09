Bonucci cerca scuse: «Giochiamo sempre gli stessi! Sono preoccupato»

Bonucci dopo la sconfitta dell’Allianz Arena con il Benfica per 1-2 (vedi QUI), intervistato da Prime Video cerca di trovare una scusa per la crisi della Juventus.

ALTRA SCONFITTA – Non c’è pace per la Juventus dopo il pareggio contro la Salernitana arriva anche la sconfitta in Champions League contro il Benfica. Leonardo Bonucci analizza il momento dei bianconeri: «Abbiamo perso una partita che non dovevamo assolutamente perdere, giusto che veniamo fischiati. Purtroppo stiamo attraversando questo momento in cui facciamo fatica a fare tutto dopo che facciamo gol. Sono preoccupato, usciamo troppo spesso dalla partita. Facciamo fatica a tenere costanti le partite. Dobbiamo stare zitti e lavorare. Abbiamo fuori tanti giocatori, da diverse partite giochiamo sempre gli stessi».