Bologna-Sassuolo, neroverdi corsari al Dall’Ara: 3-4 in rimonta. Caputo gol

Grégoire Defrel Sassuolo-Crotone

Bologna e Sassuolo hanno aperto la domenica di Serie A con l’anticipo delle 12:30. La sfida tra le due squadre emiliane non è stata priva di emozioni. Alla fine, a spuntarla, è la squadra di De Zerbi che si impone 3-4

SPETTACOLO – La sfida tra Bologna e Sassuolo che ha aperto la domenica di Serie A non è stata priva di emozioni. Nel primo tempo a passare in vantaggio sono i rossoblù: al 9′ è Soriano ad aprire le marcature su assist di Rodrigo Palacio. Qualche minuto dopo il Sassuolo pareggia con un bel gol di Berardi. Al 39′ di nuovo in vantaggio la squadra di Mihajlovic con Svanberg. All’inizio della ripresa i rossoblù vanno sul 3-1 con un gran gol di Orsolini. Ma il Sassuolo non perde le distanze ed accorcia le distanze con Djuricic quattro minuti più tardi. Al 70′ arriva il pareggio: corner dei neroverdi ed il solito Caputo che impatta di testa. Al 77′ arriva il gol del definitivo 3-4 con uno sfortunato autogol di Tomyiasu. La squadra di De Zerbi vola al secondo posto solitario alle spalle del Milan capolista. Per il Bologna è notte fonda: terza sconfitta nelle ultime quattro partite.