Bologna-Sampdoria 3-1: Barrow e Soriano regalano il successo ai felsinei

Musa Barrow Bologna-Cagliari

Bologna-Sampdoria era l’anticipo delle 12:30 nella domenica in Serie A. La squadra di Mihajlovic si è imposta per 3-1 con le reti di Barrow, Svanberg e Soriano

SUCCESSO – Bologna-Sampdoria era l’anticipo delle 12:30 della ventisettesima giornata di Serie A. Nella prima frazione, gli ospiti, partono forte: al 3′ Thorsby coglie il palo dopo aver recuperato il pallone su uno svarione difensivo di Schouten. Al 18′ è Quagliarella, invece, ad impegnare Skorupski con una conclusione dai 20 metri. Sembra il preludio al vantaggio blucerchiato ma il Bologna, al 27′, trova il gol: Palacio mette in mezzo dalla destra e Barrow svetta di testa e batte Audero. Dieci minuti più tardi arriva il pareggio della Sampdoria: Quagliarella al volo non da scampo a Skorupski. Ma i padroni di casa non ci stanno e, sul finire della prima frazione, trovano il nuovo vantaggio con Svanberg, su assist di un ispirato Barrow. Nella ripresa, la squadra di Mihajlovic chiude la partita con uno splendido gol di Soriano su assist di Svanberg. I felsinei salgono a 31 punti in classifica, ad una lunghezza dalla squadra di Ranieri.