Il Bologna ritrova i 3 punti con lo Spezia: doppietta dell’ex Inter Arnautovic

Termina 2-1 Bologna-Spezia. I felsinei, dopo cinque gare senza vittorie, raggiungono nuovamente i tre punti. Grande protagonista l’ex Inter Arnautovic

RITORNO ALLA VITTORIA − Tanto Bologna al Dall’Ara che contro lo Spezia riesce a risolverla solamente nel finale. La squadra di Sinisa Mihajlovic domina il match sia in termini di possesso palla che di occasioni create con diverse parate di Provedel. Il merito degli aquilotti è quello però di esserci sempre, cercando punire con cinismo le sporadici occasioni da gol. Ed ecco che al minuto 11 del primo tempo arriva il gol spezzino a sbloccare la partita. Ottimo cross di Reca dalla sinistra e grande anticipo dell’ex Manaj che incorna alla grande battendo Skorupski. I felsinei però non stanno a guardare e dopo averci provato prima con Marko Arnautovic e poi con Musa Barrow, al 40′ trovano il gol del pari. Il gambiano imbuca per l’attaccante austriaco che davanti Provedel mette dentro pareggiando i conti. Rete convalidata dopo ausilio del Var. La ripresa è un monologo emiliano. Tra il 53′ e il 62′, il Bologna crea quattro importanti palle-gol con Barrow, Orsolini (2x) e Arnautovic. In tutti e quattro i casi, bravissimo Provedel nonché la difesa di Thiago Motta a difendere strenuamente la propria porta. Gli sforzi dei padroni di casa trovano però perfetta concretizzazione al minuto 84. Lungo cross di Nicola Sansone e preciso colpo di testa ancora di Arnautovic. Al Dall’Ara è 2-1. Grande protagonista l’ex Inter che non segnava in campionato proprio dalla gara di andata al Picco contro lo Spezia.