Il Bologna si fa recuperare due volte dal Genoa, solo pari per Mihajlovic

PAREGGIO − Match molto divertente al Dall’Ara tra Bologna-Genoa, che si accende soprattutto nella ripresa. La gara si sblocca dopo quattro minuti di secondo tempo con Aaron Hickey che dal limite dell’area tira una sassata battendo Sirigu per l’1-0 Bologna. Il vantaggio felsineo dura poco perché sei minuti più tardi il Genoa pareggia i conti: cross dalla sinistra di Mimmo Criscito e incornata dell’ex Mattia Destro che pareggia i conti. Entrambe le squadre cercano il gol della vittoria, con il Genoa che ci va vicino ancora con Destro, il quale trova un’ottima respinta di Skorupski. I felsinei rispondono colpo sul colpo alle azioni avversarie e pochi minuti dopo sfiorano il gol del 2-1 con De Silvestri. Miracoloso Sirigu. Lo sforzo del Bologna trova perfetta concretizzazione al minuto 85 con Marko Arnautovic che su calcio di rigore batte il portiere sardo cambiando il risultato sul 2-1. Nel finale, forcing della squadra di Ballardini che in extremis trova il pari sempre su rigore con Criscito.