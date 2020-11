Bologna-Napoli 0-1, Osimhen decide la sfida del Dall’Ara: terzo posto

Gennaro Gattuso Napoli

Termina Bologna-Napoli, sfida iniziata alle 18 e valevole per la settima giornata del campionato di Serie A. Victor Osimhen decide nel primo tempo la sfida del Dall’Ara, partenopei terzi in classifica.

VITTORIA ESTERNA – Ci pensa Victor Osimhen a lanciare il Napoli, segnando il gol vittoria nel primo tempo che vale i tre punti per la squadra di Gennaro Gattuso. Bella partita al Dall’Ara, con l’attaccante nigeriano che sblocca proprio il risultato al 23′. Fatica la squadra di Sinisa Mihajlovic a reagire, ma nel finale – sfruttando anche la stanchezza dei partenopei dopo la partita di giovedì in Europa League – crea diverse occasioni per cercare il pareggio. La più clamorosa un triplo tiro con Orsolini che prima si fa negare il gol da un miracolo di Ospina, poi la difesa respinge su tiro di Soriano e sul terzo tiro di Soriano, Orsolini non arriva per un soffio a trovare il tap-in che varrebbe il gol dell’1-1. I partenopei raggiungono così il terzo posto in classifica.