Bologna, Mihajlovic convoca conferenza stampa. Addio in vista?

L’Inter lavora ad Appiano Gentile per preparare la sfida alla Juventus del prossimo 3 aprile. I nerazzurri sono senza molti nazionali ma intanto una notizia che riguarda il Bologna lascia perplessi. Il tecnico dei rossoblu, Sinisa Mihajlovic, ha convocato una conferenza stampa d’urgenza a 12.

ULTIME – L’Inter deve ancora giocare il suo match contro il Bologna e si attende l’ultimo ricorso portato dai nerazzurri per capire quando verrà recuperata. Il tecnico del Bologna però potrebbe non essere più Sinisa Mihajlovic. L’ex Inter e Lazio infatti, stando a quanto riporta BolognaSportNews, l’ufficio stampa del club ha convocato una conferenza stampa d’urgenza per 12. «Una decisione – spiega il sito vicino al Bologna – arrivata all’improvviso e che, in assenza di partite, lascia perplessi in merito alle motivazioni. Ragioni tecniche o personali? Fra poche ore sarà tutto più chiaro ma intanto è scattato l’allarme fra i tifosi».

Fonte: BolognaSportNews