Bologna-Lazio, i biancocelesti cadono ancora: 2-0. Ex Inter in gol

Condividi questo articolo

Esultanza dopo il gol di Mbaye in Bologna-Lazio (Photo by Mario Carlini / Iguana Press/Getty Images)

Finisce 2-0 Bologna-Lazio, seconda sconfitta settimanale per i biancocelesti dopo il pesante 1-4 subito in Champions League dal Bayern Monaco. A decidere sono i gol dell’ex Inter Ibrahima Mbaye e di Nicola Sansone. Da sottolineare anche un rigore sbagliato da Ciro Immobile.

SECONDA SCONFITTA – Termina 2-0 Bologna-Lazio, sancendo così la seconda caduta settimanale dei biancocelesti dopo quella già subita in Champions League per mano del Bayern Monaco. La partita sembra mettersi bene subito per la squadra di Simone Inzaghi, che al 16′ riceve un calcio di rigore in seguito a un intervento di Nico Dominguez su Correa. Sul dischetto si presenta Ciro Immobile, la cui esecuzione viene però bloccata da un grande intervento di Skorupski che mantiene così la porta inviolata. Passano solo tre minuti e per la legge del “gol sbagliato, gol subito”, sono i rossoblu a passare in vantaggio: Reina respinge un tiro di Orsolini non riuscendo a trattenere e l’ex Inter Ibrahima Mbaye si avventa come un falco sul pallone vagante, insaccando la rete dell’1-0. Nella ripresa i biancocelesti provano a trovare il gol del pareggio, ma al 64′ altra doccia fredda per gli uomini di Inzaghi: Barrow serve Nicola Sansone che al volo mette in rete anche il 2-0. La Lazio nel finale cerca in tutti i modi di riaprire il risultato, ma è ancora Skorupski a salire in cattedra e a impedire agli attaccanti avversari di trovare la via del gol. Punti importanti per il Bologna, mentre la Lazio resta bloccata al sesto posto con 43 punti.