Bologna ed Udinese, pari con gol e spettacolo. È 2-2 al Dall’Ara

Bologna-Udinese finisce 2-2. Gara spettacolare al Dall’Ara, giocata a viso aperto da entrambe le formazioni. Adesso, i felsinei, affronteranno l’Inter capolista

PAREGGIO – È 2-2 fra Bologna ed Udinese che, al Dall’Ara, danno vita ad una gara divertente e ricca di gol. Sono i padroni di casa a passare in vantaggio al 6′ con Hickey. La risposta degli ospiti però non si fa attendere: al 25′ Udogie porta il risultato sull’1-1. Al 46′ Success trova la rete dell’1-2. I padroni di casa non ci stanno e, al 59′, trovano la rete del definitivo 2-2 con Sansone. Un buon punto per entrambe le formazioni, che al momento viaggiano tranquille al centro della classifica: il Bologna rimane 13esimo con 39 punti, ad una lunghezza proprio dai friulani, 12esimi a 40 punti.