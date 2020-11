Bologna-Crotone 1-0, Soriano decide la sfida del Dall’Ara. Orsolini out

Sinisa Mihajlovic Bologna-Cagliari

Bologna-Crotone è andata in scena alle 15:00. I padroni di casa, guidati da Sinisa Mihajlovic, si sono imposti per 1-0: decisiva la rete di Roberto Soriano. I rossoblù perdono Riccardo Orsolini per infortunio

SUCCESSO – Successo per il Bologna di Mihajlovic che batte il Crotone di Stroppa. Il primo tempo è equilibrato, con i portieri di entrambe le squadre impegnati a disinnescare i tiri avversari. Al 17′ il Bologna perde Orsolini, uscito per un problema muscolare (qui i dettagli). Il vantaggio dei padroni di casa arriva sul finire del primo tempo: miracolo di Cordaz su Sansone, sulla ribattuta traversa di Palacio da due passi. Ci pensa Soriano, di testa, a correggere in rete. Nella ripresa i padroni di casa vanno vicini al raddoppio con Barrow, disinnescato da Cordaz. Il Bologna, dopo la vittoria contro la Sampdoria, sale al decimo posto. Il Crotone si conferma fanalino di coda della Serie A.